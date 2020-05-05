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В страшном пожаре в Подмосковье сгорели 6 человек

14:17
  • вторник
  • 05 мая 2020

Полностью выгорел двухэтажный дом

Шесть человек сгорели заживо в двухэтажном частном доме в Раменском районе Подмосковья. Пожар начался ночью в деревне Дурниха. Прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили тела шести погибших.

Не исключено, что причиной возгорания стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём, сообщает ТАСС.

Известно, что в доме проживали 26 приезжих из ближнего зарубежья. Сейчас проверяется легальность их нахождения на территории России.

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Экстренные службы на месте возгорания жилого дома
Экстренные службы на месте возгорания жилого дома
Экстренные службы на месте возгорания жилого дома
Экстренные службы на месте возгорания жилого дома
Экстренные службы на месте возгорания жилого дома
Экстренные службы на месте возгорания жилого дома
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