В страшном пожаре в Подмосковье сгорели 6 человек

Полностью выгорел двухэтажный дом

Шесть человек сгорели заживо в двухэтажном частном доме в Раменском районе Подмосковья. Пожар начался ночью в деревне Дурниха. Прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили тела шести погибших.

Не исключено, что причиной возгорания стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём, сообщает ТАСС.

Известно, что в доме проживали 26 приезжих из ближнего зарубежья. Сейчас проверяется легальность их нахождения на территории России.

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