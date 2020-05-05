Организаторы рассказали, как стать участником "Бессмертного полка"

В этом году акция пройдёт в онлайн-формате

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" рассказали, что в акции могут участвовать и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Для этого надо оставить заявку на одной из этих площадок: 2020.polkrf.ru, sber9may.ru, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app.

Отмечается, что анкеты регистрации были изменены, теперь принять участие в онлайн-шествии смогут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов. Уточняется, что это поле можно оставить пустым. Из формы заявки также исключили пункт, где надо было указывать степень родства с публикуемым героем. Кроме того, не обязательным стало и внесение даты рождения и смерти героя.

Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге своих ветеранов на своих страницах в соцсетях, добавив в посты хештеги #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.

Транслировать шествие будут на медиаэкранах России, в том числе в Москве, а также на телеканалах СТС, "Победа", площадках онлайн-кинотеатров Okko, "Море.тв", в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Помимо этого, шествие покажут на различных online-платформах, а также на портале "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru и www.polk.press. Организаторы уверены: "Бессмертный полк онлайн" соберёт ещё больше участников, чем живые шествия.

Напомним, в этом году на фоне ситуации с коронавирусом акция пройдёт в онлайн-формате. Пройти в онлайн-строю 9 мая смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что в акции "Бессмертный полк онлайн" за неделю зарегистрировались больше 600 тысяч человек.

По вопросам, связанным с акцией, можно обратиться по телефону горячей линии по номеру 8-800-201-94-50.

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