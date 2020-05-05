Студенты объяснили решение практиковаться в ковидных клиниках

Для многих это - незаменимый опыт

Медицинские вузы, их преподаватели, аспиранты и студенты с первых дней пандемии помогают отечественному здравоохранению, а с 1 мая приказом Минздрава и Минобрнауки разрешено привлекать студентов медвузов к работе с зараженными COVID-19.

Студенты медицинских вузов рассказали журналистам "Аргументы и Факты" о своем решении практиковаться в коронавирусных больницах.

Четверокурсник Максим Мытник - будущий педиатр. Еще в апреле попросился на практику в Коммунарку. "Когда только объявили о такой возможности, я испугался, - признаётся студент. - А потом подумал: когда еще такой случай представится? Зачем его упускать? И так я очутился тут".

После суток, когда снимаешь костюм, хирургический костюм под ним мокрый. Непросто, но терпимо. Здесь можно погрузиться в работу, и это, я считаю, прекрасно. Даже просто окунувшись в эту среду, получаешь много знаний о профессии.

По мнению Максима, страх - эмоция нормальная, но с ней надо уметь договариваться.

Столичные больницы принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тысяч, на должности медсестры - 175 тысяч рублей.

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