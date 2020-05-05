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Пресс-секретарь отчитался о здоровье Мишустина

12:06
  • вторник
  • 05 мая 2020

Премьер продолжает лечиться от коронавируса

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом. Как сообщил пресс-секретарь премьера, глава правительства чувствует себя нормально.

Лечение проходит планово в одной из клиник с использованием препаратов, которые одобрил Минздрав. Также глава кабмина продолжает активно общаться с коллегами по телефону, сообщает "ТВ Центр".

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