Пресс-секретарь отчитался о здоровье Мишустина

Премьер продолжает лечиться от коронавируса
Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом. Как сообщил пресс-секретарь премьера, глава правительства чувствует себя нормально.
Лечение проходит планово в одной из клиник с использованием препаратов, которые одобрил Минздрав. Также глава кабмина продолжает активно общаться с коллегами по телефону, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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