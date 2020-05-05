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Генконструктор корпорации "Энергия" умер от коронавируса

14:11
  • вторник
  • 05 мая 2020

9 апреля Евгений Микрин присутствовал на старте пилотируемого корабля "Союз"

В больнице умер генеральный конструктор пилотируемых программ Евгений Микрин. У него был выявлен коронавирус.
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О болезни генконструктора РККА "Энергия" Микрина ранее сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Микрин руководил перспективными проектами в области пилотируемой космонавтики.

9 апреля он присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур и стоял рядом с Рогозиным. Космонавты в это время находились за стеклом в изолированной комнате, сообщает РИА Новости.

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