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Лукашенко пригласил глав соседних государств на парад 9 мая

17:09
  • вторник
  • 05 мая 2020

В Минске решили не отменять праздничные мероприятия

Александр Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на Парад Победы. В Белоруссии решили не отменять праздничные мероприятия 9 мая.
Лукашенко не будет отменять Парад Победы из-за коронавируса

"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Не приедут - мы сами проведём парад как обычно". – цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности отмены в Белоруссии военного парада в День Победы. При этом президент заверил, что никого насильно на военный смотр приводить не будут, а на трибунах не будет ветеранов. Глава Белоруссии выразил уверенность в том, что парад в Минске не отразится на здоровье людей.

Президент также попросил российские телеканалы провести трансляцию белорусского парада. "Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", - сказал Лукашенко.

Напомним, что в России парад перенесли на более позднее время, а акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате. Также россиянам предложили 9 мая выйти на балкон с портретами своих родственников-участников войны и спеть песню "День Победы", а вечером зажечь на подоконнике свечу в память о сражавшихся в Великой Отечественной войне.

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