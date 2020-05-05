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Как волонтёры помогают ветеранам в Москве

14:00
  • вторник
  • 05 мая 2020

К празднику им доставляют подарки на дом

В преддверии Дня Победы москвичам, в первую очередь ветеранам и пенсионерам, помогают волонтёры и социальные работники. Поддержку оказывают также малоимущим и многодетным семьям. В условиях режима самоизоляции им привозят продуктовые наборы. А ветераны получают подарки и поздравления, сообщает "ТВ Центр".

В центрах социального обслуживания заботятся о том, чтобы каждый из их подопечных встретил праздник с хорошим настроением. "Хочется, чтобы люди не только 9 мая, но и каждый день понимали, что за ними есть внимание уход забота. И они могут отпраздновать в том числе и наш великий праздник", - сказал журналистам депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

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