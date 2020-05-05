ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запретили "наливайки" в жилых домах

15:25
  • вторник
  • 05 мая 2020

С 5 мая нельзя торговать алкоголем в жилом секторе

С 5 мая в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Все небольшие кафе, торгующие спиртными напитками в жилом секторе, должны закрыться. В народе такие заведения называют "наливайками", возле них круглые сутки толпятся любители выпить.

"Наливайки" зачастую размещали в переоборудованных квартирах на первых этажах жилых домов. Отныне спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатель в винно-водочном магазине
Покупатель в винно-водочном магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.