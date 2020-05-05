В России запретили "наливайки" в жилых домах

С 5 мая нельзя торговать алкоголем в жилом секторе

С 5 мая в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Все небольшие кафе, торгующие спиртными напитками в жилом секторе, должны закрыться. В народе такие заведения называют "наливайками", возле них круглые сутки толпятся любители выпить.

"Наливайки" зачастую размещали в переоборудованных квартирах на первых этажах жилых домов. Отныне спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров.

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