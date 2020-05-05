Внесена ясность в сроки проведения выпускных экзаменов в школах

Из перенесут на более поздний срок

ЕГЭ в этом могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить. Окончательное решение по срокам проведения экзаменов в 9 и 11 классах примут после майских праздников, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее ЕГЭ отодвинули на 8 июня, но эпидситуация свидетельствует о том, что распространение коронавируса вряд ли остановится к этому времени. По ОГЭ ситуация более ясная: скорее всего, аттестацию девятиклассникам проведут на основании итоговых оценок за год.

Выпускные вечера в школах в этом году тоже под вопросом. Министр сказал, что регионы будут сами принимать решение о их проведении.

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