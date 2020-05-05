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Собянин провёл совещание Госсовета по коронавирусу

14:30
  • вторник
  • 05 мая 2020

Обсуждалось введение масочного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл селекторное совещание Госсовета по коронавирусу. Обсуждалось несколько тем: введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам.
В московском метро начнут продавать медицинские маски

Также говорилось о развёртывании коронавирусных стационаров и сохранении необходимых объёмов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с COVID-19 .

Тем временем в московском метро установили автоматы по продаже медицинских масок и перчаток. Комплект будет стоить 50 рублей, маска отдельно – 30 рублей, перчатки – 25 рублей.

В Подмосковье с 12 мая вводится обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Штраф за отсутствие маски составит 4 тысячи рублей, сообщает "ТВ Центр".

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