По решению Собянина услуги центра занятости оказываются онлайн

Консультацию можно получить в дистанционном режиме

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта все услуги по занятости населению оказываются в дистанционном формате. С этого момента услугами специализированного центра занятости "Моя карьера" воспользовались уже 10 тысяч москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Консультанты подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу. Около двух тысяч москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами", - рассказала вице-мэр.

Эпидемиологическая обстановка в городе изменила экономическую ситуацию и рынок труда. В непростой ситуации оказались люди, в настоящий момент находящиеся в поиске работы. Сейчас специализированный центр занятости "Моя карьера" оказывает все услуги в дистанционном формате. Тренинги, открытые отборы и консультации специалистов, ярмарки вакансий и партнерские школы доступны удаленно на сайте моякарьера.москва

Так, москвичам в удаленном режиме доступны более 100 популярных тренингов, открытые отборы и консультации специалистов, а также ярмарки вакансий и партнерские школы. Кроме того, центр "Моя карьера" остаётся площадкой для прямого общения работодателей и кандидатов. Сейчас массовые мероприятия, направленные на трудоустройство, такие как открытые отборы с участием работодателей и ярмарки вакансий, также переведены в онлайн-формат.

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