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По решению Собянина услуги центра занятости оказываются онлайн

14:45
  • вторник
  • 05 мая 2020

Консультацию можно получить в дистанционном режиме

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта все услуги по занятости населению оказываются в дистанционном формате. С этого момента услугами специализированного центра занятости "Моя карьера" воспользовались уже 10 тысяч москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Консультанты подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу. Около двух тысяч москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами", - рассказала вице-мэр.

Эпидемиологическая обстановка в городе изменила экономическую ситуацию и рынок труда. В непростой ситуации оказались люди, в настоящий момент находящиеся в поиске работы. Сейчас специализированный центр занятости "Моя карьера" оказывает все услуги в дистанционном формате. Тренинги, открытые отборы и консультации специалистов, ярмарки вакансий и партнерские школы доступны удаленно на сайте моякарьера.москва

Так, москвичам в удаленном режиме доступны более 100 популярных тренингов, открытые отборы и консультации специалистов, а также ярмарки вакансий и партнерские школы. Кроме того, центр "Моя карьера" остаётся площадкой для прямого общения работодателей и кандидатов. Сейчас массовые мероприятия, направленные на трудоустройство, такие как открытые отборы с участием работодателей и ярмарки вакансий, также переведены в онлайн-формат.

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