Собянин рассказал о работе московских предприятий во время пандемии

Более половины производств не останавливались

В условиях пандемии продолжает работу примерно половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он побывал на заводе "Нетканика" в Новой Москве.

Собянин отметил, что в столице не останавливалось производство продуктов питания и товаров повседневного спроса. Что касается завода "Нетканика", то он планирует увеличить выпуск материалов для производства масок и защитных костюмов для врачей в три раза.

По словам мэра, предприятия города в разы повысили количество выпускаемой продукции: санитайзеров, средств индивидуальной защиты и других товаров, которые нужны для борьбы с коронавирусом.

Ранее мэр провёл селекторное совещание Госсовета по коронавирусу. Обсуждалось несколько тем: введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок, выплаты гражданам и медикам, перспективы развёртывания коронавирусных стационаров.

Тем временем масочный режим уже ввели в нескольких регионах, в том числе, в Подмосковье. С 12 мая в Московской области, находясь в общественном месте, нужно обязательно носить медицинскую маску. Штраф за её отсутствие составит 4 тысячи рублей.

А в московском метро установили автоматы по продаже медицинских масок и перчаток. Комплект будет стоить 50 рублей, маска отдельно – 30 рублей, перчатки – 20 рублей.

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