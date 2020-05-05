Бабкина шокировала публику рассказом о своей болезни

Певица чуть не умерла

После выписки из больницы Надежда Бабкина рассказала о том, как протекала её болезнь. Исполнительницу народных песен госпитализировали с воспалением лёгких.

То, что с ней было до попадания в больницу Бабкина помнит хорошо, дальше у неё образовались провалы в памяти. Врачей она вызвала после появления проблем с дыханием и помутнением рассудка. "Дышать было трудно, сжалось сердце", - рассказала певица в эфире Первого канала. Цитаты из интервью Бабкиной приводит "Комсомольская правда".

Уже в машине скорой помощи исполнительницу подключили к кислородной подушке, а в больнице после компьютерной томографии срочно повезли в операционную.

"Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% лёгких было поражено. Там плёнкой все заросло и затянулось", - поведала артистка.

После операции Бабкина ругалась матом. Об этом ей позже рассказали врачи. "Мне так стыдно стало. Говорю вы меня извините, ради Бога. Я занималась фольклором всю жизнь, деревенская сама", - призналась певица. Есть сама она не могла, некоторое время певицу кормили через зонд.

После выписки Бабкина поблагодарила медиков, которые спасли ей жизнь. А всех телезрителей призвала оставаться дома на самоизоляции.

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