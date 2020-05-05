Нарушивший карантин Смолов вернулся в Испанию

Скоро начнутся тренировки "Сельты"

Нападающий испанского футбольного клуба "Сельта" Фёдор Смолов вернулся в испанский город Виго, где находится штаб-квартира команды. Российский футболист сдаст тест на коронавирус и, если он окажется отрицательным, то сможет приступить к тренировкам.

Врач "Сельты" настаивает на том, чтобы Смолов соблюдал карантин после самовольного отъезда в Россию, сообщает издание Marca.

В начале апреля Смолов нарушил условия карантина в Испании и на частном самолёте прилетел в Москву. Руководству клуба он сообщил, что у него срочные дела. Из-за нарушения правил карантина россиянина ждут санкции. Испанская пресса не сообщает, какие меры примет "Сельта" к своему игроку.

В Испании зарегистрировано 217 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли от болезни 25 тысяч человек. Страна занимает второе место в мире после США по числу заражённых.

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