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Трамп пообещал раскрыть тайну происхождения коронавируса

19:47
  • вторник
  • 05 мая 2020

Он не сказал, когда мир узнает правду

Дональд Трамп заинтриговал мировую общественность обещанием сообщить в ближайшее время некие данные о происхождении коронавируса. "Мы предоставим весьма определённую информацию через некоторое время", - ответил президент США на вопрос журналиста о том, известно ли ему, откуда появился новый вирус.
США предъявили Китаю официальное обвинение в распространении коронавируса

В последнее время в Вашингтоне прозвучало несколько заявлений на разных уровнях с обвинениями в адрес Китая в сокрытии фактов о распространении коронавируса. Два дня назад об этом недвусмысленно высказался госсекретарь Майк Помпео.

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сказал Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По официальной версии Пекина, вирус распространился на рынке, где торгуют мясом диких животных. В КНР за всё время пандемии заразились чуть более 80 тысяч человек. В мире по состоянию на 5 мая инфицированы 3,6 миллиона, умерли более 250 тысяч больных. Первое место по заболеваемости занимают США, там насчитывается более 1,3 миллиона инфицированных.

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