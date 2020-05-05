В Подмосковье пенсионерам разъяснили, как оформить пропуск для поездки на дачу

Это можно сделать тремя способами

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу. Это можно сделать на портале Госуслуг, через мобильное приложение "Стоп коронавирус" или по СМС.

Подробная инструкция по оформлению пропуска есть на сайте регионального правительства. Разрешение можно оформить не более двух раз в неделю, оно действует сутки. Подробности пенсионерам расскажут по телефону 8-800-550-50-30.

Напомним, что в Подмосковье также, как и в Москве, действует режим самоизоляции. Жителям можно выходить в магазин, банк или аптеку. Для поездки на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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