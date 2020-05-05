Ко Дню Победы библиотеки и культурные центры подготовили онлайн-программу

2020 год объявлен Годом памяти и славы

Библиотеки и культурные центры столичного Департамента культуры подготовили специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И хоть основные мероприятия вынужденно перенесены, в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа. То, что она на этот раз пройдет в онлайн-формате, не меняет главного: 9 Мая - светлый, народный и объединяющий праздник. Даже если мы встречаем его по-домашнему, а не вместе", — отметила Наталья Сергунина.

По её словам, только культурные центры и библиотеки Москвы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий. Присоединиться к ним приглашают всех - москвичей любых возрастов и, конечно, жителей других регионов. Зрителей ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех событий.

Отмечается, что в период с 6 по 15 мая в городских учреждениях культуры проведут более 270 мероприятий. На интернет-площадках библиотек и культурных центров пройдут выставки, лекции, кинопоказы и театральные читки, посвященные празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на портале "Библиогород".

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