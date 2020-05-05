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Лукашенко рассказал Путину о параде в Минске

19:28
  • вторник
  • 05 мая 2020

Президенты поговорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. Президенты России и Белоруссии подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и её последствиями.
Лукашенко не будет отменять Парад Победы из-за коронавируса

Лидеры двух стран также пообщались на тему взаимодействия в рамках Союзного государства и условились о дальнейших контактах. По сообщению пресс-службы белорусского президента, Лукашенко рассказал Путину о планируемом в Минске параде. Он также передал пожелания скорейшего выздоровления российскому премьеру Михаилу Мишустину, у которого диагностировали коронавирус.

Напомним, что в Белоруссии не вводились никакие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад, на который Александр Лукашенко пригласил лидеров стран бывшего СССР. В Москве торжества по случаю Дня Победы перенесли на более поздний срок.

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