Ношение масок может стать обязательным по всей России

Ситуация с коронавирусом не улучшается

Грозы, обрушившиеся на столицу, не останавливают нарушителей самоизоляции. Чуть выглянет солнце, парки полны людей. Одни прогуливаются в компании, другие отдыхают на скамейках. У всех нашлась веская причина выйти из дома.

— Я не гуляю, я занимаюсь. А вы не боитесь ко мне так подходить близко, вдруг я заразная?

У многих ни масок, ни перчаток. До сих пор находятся те, кто не верят в опасность коронавируса.

— Мы прожили "гиповирус", потом птичий вирус прожили, потом ящур прожили. А это чепуха!

Кому не до смеха, так это врачам. Вот один из них спешит на работу, соблюдая все меры предосторожности: "Оставайтесь дома, без надобности не выходите! Чтобы вы не болели, ни ваши дети, ни взрослые. Вы не представляете, что сейчас творится. Это не миф, это — реальность.

Опасность которой не все хотят признавать. Те, кто без необходимости вышел из дома – на прогулку, подышать воздухом, размять ноги – конечно, объясняют свой поступок.

— Ребенок полтора месяца дома сидел. Ему надо воздухом подышать.

Но это, скорее, не забота, а безответственность. Подышать воздухом во двор отпустили детей и в подмосковном Пушкине. В это время совсем рядом со спортплощадкой оказалась машина скорой помощи и, судя по костюмам медиков, не исключено, что они приехали за больным коронавирусом.

А в Санкт-Петербурге молодые люди решили пожарить шашлык прямо на Сенной площади. Им казалось, что это круто. Однако, выходку не оценили ни интернет-пользователи, ни полицейские. Молодых людей задержали. Им вменяют мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и проведение массового мероприятия в период действия ограничительных мер.

Эпидемия в России еще не достигла пика. Система здравоохранения наращивает ресурсы. Военнослужащие, в круглосуточном режиме строят по всей стране новые медицинские центры. В Калининграде и Петропавловске-Камчатском госпитали будут сданы досрочно. Причем возводить здание на Камчатке пришлось по индивидуальному проекту из-за высокой сейсмичности. А материалы и оборудование доставляли самолетами транспортной авиации и даже на кораблях ВМФ. Два крупных госпиталя строятся и в Москве - в ледовом центре "Крылатское" и на ВДНХ.

"Это 75 павильон. Он использовался раньше под выставки. А теперь, в связи с необходимостью, его будут использовать под размещение больных. Здесь рассчитано 1779 койко-мест. Из них 72 реанимационных койки", - сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Михаил Никифоров.

Чтобы реанимационные койки пустовали, всем нужно соблюдать рекомендации врачей. Накануне на совещании Госсовета по ситуации вокруг пандемии коронавируса рассмотрели возможность введения масочного режима в общественных местах, пишет "Коммерсант". Регионы самостоятельно принимают решение. В Московской области, где число заболевших перевалило за 15 тысяч, с 12 мая ношение маски в общественных местах будет обязательным. Средств индивидуальной защиты хватит всем. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили завод, где производят ткань для масок и костюмов.

В России делается все, чтобы остановить эпидемию. Но данные по заболеваемости остаются тревожными. За этими цифрами судьбы. В больнице в Коммунарке умер генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин. Ему было 64 года. Президент России Владимир Путин направил соболезнования его семье.

Виктор Прокушев, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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