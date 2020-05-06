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Последняя информация о коронавирусе в России на утро 6 мая

08:10
  • среда
  • 06 мая 2020

В Москве скончались еще 50 пациентов с подтвержденным COVID-19

В России накануне выявили 10102 новых случая инфицирования COVID-19. Больше половины - в Москве. Вечером стало известно, что в столице скончались еще 50 пациентов с подтвержденным коронавирусом - у всех были сопутствующие заболевания.

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Общее количество заболевших коронавирусом сейчас составляет 155 тысяч 370 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, под постоянным наблюдением врачей остаются 222 тысячи человек.

В регионах работают военные и спасатели. В Воронежской и Белгородской областях они продезинфицировали более 500 социальных объектов. В Калуге сотрудники МЧС провели санобработку здания регионального правительства.

Масштабные работы - и в Ставропольском крае. Обработаны дороги, остановки общественного транспорта и детские площадки. В Петрозаводске продезинфицирован железнодорожный вокзал и вся прилегающая территория.

А полицейские и сотрудники Росгвардии проводят рейды для выявления случаев нарушения режима самоизоляции. Работы у них значительно прибавилось с наступлением теплых майских дней.

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