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Пандемия коронавируса: актуальные данные о COVID-19 в мире

08:25
  • среда
  • 06 мая 2020

По последним данным, в мире заразились 3 663 824

В мире число выявленных случаев COVID-19 приближается к 3 миллионам 700 тысячам человек (3 663 824 инфицированных на утро среды, 6 мая), такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. За сутки в мире скончались 257 239 человек.

Эксперты также опубликовали прогноз - к июню ежедневный уровень смертности в США может удвоиться. Дональд Трамп сразу же обрушился на университет с критикой и обвинил его сотрудников в некомпетентности. Тем временем число положительных тестов на коронавирус в Штатах превысило 1 миллион 200 тысяч.

Общего плана действий нет и в Европе, президент Франции считает, что отказываться от ограничений преждевременно. В Греции учителя грозят забастовкой в случае возобновления занятий. Осторожные прогнозы звучат и в Германии.

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