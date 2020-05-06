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Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео

08:24
  • среда
  • 06 мая 2020

Предварительно, пострадали семь человек

Крупный пожар в ночь со вторника на среду полыхал в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Загорелся 49-этажный небоскреб, передает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне, где располагается парковка. Пламя быстро охватило практически все жилое здание. Чтобы понять, остались ли люди в квартирах на верхних этажах,  пожарные использовали дроны.

Всего в тушении были задействованы сотрудники шести ведомств эмирата, их главной задачей было не дать огню перекинуться на соседние высотки.  Сейчас возгорание локализовано. Местные власти сообщают о 7 пострадавших, все они надышались угарным газом.

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