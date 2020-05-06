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Как прошло восьмое российско-турецкое патрулирование в Идлибе

08:55
  • среда
  • 06 мая 2020

В воздухе колонны бронемашин сопровождали беспилотники ВКС России

Российские и турецкие военные в Сирии провели уже восьмое по счёту совместное патрулирование участка стратегической трассы М4 Алеппо-Латакия в Идлибской зоне деэскалации. В воздухе колонны бронемашин сопровождали беспилотники ВКС России.

После построения - команда "По машинам!" Бронетехника начинает движение. Встреча с турками - на границе зоны деэскалации в запланированном месте. Необходимо сверить часы и карты (см. видео).

О совместном патрулировании в марте договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Трасса М4 соединяет крупнейшие города: Латакию, Алеппо и уходит в Ирак. Небольшой участок дороги - как раз Идлибская зона. Точка напряжения на карте Сирии. Боевики чувствуют себя здесь уверенно и не оставляют провокационных попыток. За безопасность на маршруте отвечает турецкая сторона.

За проезжающей техникой в населенных пунктах внимательно следят местные жители. Восьмой российско-турецкий патруль прошёл без происшествий. Как и все предыдущие. По сравнению с первым выездом, маршрут увеличился вдвое.

"В рамках российско-турецкого соглашения силами наземных и воздушных подразделений в соответствии с планом было совершено восьмое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в провинции Идлиб", - сказал начальник совместного координационного центра в зоне деэскалации Идлиб Виктор Шуляк.

Машины возвращаются на исходную позицию, командиры подводят итоги патрулирования и благодарят друг друга за выполненную работу.

Дата следующего патруля уже определена. Российско-турецкая миссия помогает сохранить мир в неспокойном регионе.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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