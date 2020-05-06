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Как не заразиться коронавирусом дома

08:38
  • среда
  • 06 мая 2020

Советы от вирусолога

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что граждане могут заразиться коронавирусом дома через еду или воду. В этом случае вирус распространяется по типу кишечной инфекции. 
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Анатолий Альштейн призвал россиян соблюдать элементарные правила гигиены: мыть фрукты и овощи, проводить термическую обработку продуктов, пить только кипяченую воду, а также протирать предметы, на поверхности которых могут оседать частицы вируса. Вирусолог подчеркнул, что риск заразиться COVID-19 дома крайне низок.

Альштейн также посоветовал соблюдать осторожность при общении с потенциальными носителями вируса. "Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра", - цитирует его 5-tv.ru

28 апреля Анатолий Альштейн предположил, что через пару недель Россия выйдет на плато заболеваемости коронавирусом. 

Накануне в России выявили 10 102 новых случая инфицирования COVID-19. Больше половины - в Москве. Вечером стало известно, что в столице скончались еще 50 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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