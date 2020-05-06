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Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье

08:52
  • среда
  • 06 мая 2020

ЧП произошло в Солнечногорске

Мужчина с подтвержденным коронавирусом самовольно покинул больницу в Подмосковье. 

Как ранее стало известно, пациент сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске. Мужчина родом из Орловской области, пишет ТАСС. 

Полиция в курсе произошедшего, беглеца разыскивают. 

Похожий случай произошел в середине апреля. Тогда пациент сбежал из больницы в Жуковском районе. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".  

По данным на утро 6 мая, в России 155 370 заболевших коронавирусом. Умер 1 451 человек, выздоровели 19 865. 
 
Последняя информация о коронавирусе в России на утро 6 мая

 

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