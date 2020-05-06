Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье

ЧП произошло в Солнечногорске
Мужчина с подтвержденным коронавирусом самовольно покинул больницу в Подмосковье.
Как ранее стало известно, пациент сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске. Мужчина родом из Орловской области, пишет ТАСС.
Полиция в курсе произошедшего, беглеца разыскивают.
Похожий случай произошел в середине апреля. Тогда пациент сбежал из больницы в Жуковском районе. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
По данным на утро 6 мая, в России 155 370 заболевших коронавирусом. Умер 1 451 человек, выздоровели 19 865.
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