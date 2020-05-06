Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье

Мужчина с подтвержденным коронавирусом самовольно покинул больницу в Подмосковье.



Как ранее стало известно, пациент сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске. Мужчина родом из Орловской области, пишет ТАСС.



Полиция в курсе произошедшего, беглеца разыскивают.



Похожий случай произошел в середине апреля. Тогда пациент сбежал из больницы в Жуковском районе. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".



По данным на утро 6 мая, в России 155 370 заболевших коронавирусом. Умер 1 451 человек, выздоровели 19 865.

