Названа новая дата окончания пандемии коронавируса в России

Ученые предостерегают от "чрезмерного оптимизма"

Сингапурские ученые в очередной раз сдвинули дату предполагаемого завершения вспышки COVID-19 в России. Согласно обновленным данным, пандемия может прекратиться 24 августа.

Как передает РИА Новости, такой прогноз объясняется текущей ситуацией с распространением вируса. Последние три дня в России ежедневно заболевали свыше 10 тысяч человек. Не исключено, что вскоре Сингапурский университет технологий и дизайна снова скорректирует свой прогноз.

Ранее сингапурские ученые предположили, что эпидемия в России сойдет на нет к 12 августа, затем они называли другую дату - 17 августа. Исследователи предупреждают, что "чрезмерный оптимизм" и преждевременное снятие ограничительных мер в разных странах могут привести к новому всплеску заболеваемости.

По последним данным, 3,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 258 тысяч скончались. В России заболели 155 тысяч граждан, 1,4 тысячи умерли.

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