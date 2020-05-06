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Когда отключат отопление в Москве

09:10
  • среда
  • 06 мая 2020

Перевод домов на летний режим будет поэтапным, весь процесс займет пять дней

Власти Москвы рассказали, когда в столице начнут отключать отопление. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, перевод системы на летний режим работы запланирован на 7 мая.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов", - цитирует РИА Новости пресс-службу Бирюкова.

Отключать отопление будут поэтапно, весь процесс займет пять дней. Сначала на летний режим перейдут промышленные и административные объекты. После этого отопление отключат в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Если в указанный период отопление не отключат, необходимо обратиться в управляющую компанию или ПАО "МОЭК".

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