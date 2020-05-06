Больше половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

32 человека на ИВЛ

На лечении в столичном больничном комплексе в Коммунарке находятся 456 человек.

За сутки поступили 28 больных. У 63% подтвержденный коронавирус, еще у 37% поставлен возможный диагноз, заявил главный врач больницы Денис Проценко.

Больше половины пациентов находятся в тяжелом состоянии. 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, в реанимации лежат 63 больных.

"38% в состоянии средней тяжести, 55% - "тяжелых", 7% - крайне тяжелые", - написал Проценко в своем Facebook.

По данным на утро 6 мая, в России 155 370 заболевших коронавирусом. Умер 1 451 человек, выздоровели 19 865.

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