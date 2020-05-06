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В Москве сделали миллион тестов на коронавирус

09:10
  • среда
  • 06 мая 2020

За последнюю неделю масштабы тестирования увеличились в два раза

Количество проведенных тестов на коронавирус в Москве достигло миллиона. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, активное наращивание объемов тестирования продолжается. Ежедневно в Москве проводится более 40 тысяч тестов на COVID-19. За последнюю неделю масштабы тестирования увеличились в два раза.

Ракова отметила, что количество госпитализаций осталось не прежнем уровне, несмотря на увеличение подтвержденных тестов. Это говорит о том, что в Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий у пациентов.

По данным на утро 6 мая, в Москве с начала эпидемии выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 7870 инфицированных. 816 человек скончались.

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