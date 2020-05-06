В России за сутки подтверждено еще 10559 случаев коронавируса

Скончались 86 пациентов

Еще 10559 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 165929.

Кроме того, вылечились от COVID-19 еще 1462 пациента. Скончались 86 зараженных, в том числе в Москве - 50 человек. Общее число жертв коронавируса выросло до 1537.

Больше всего новых случаев за сутки подтверждено в Москве - 5858. Следом идут Московская область - 829 и Санкт-Петербург - 312.

В России до 11 мая действует режим самоизоляции. Граждане должны оставаться дома и выходить на улицу в исключительных случаях. Строгое соблюдение самоизоляции позволит быстрее остановить распространение коронавируса.

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