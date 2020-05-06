Россияне стали в 10 раз чаще заходить на мошеннические сайты

Это объяснили ситуацией с коронавирусом

В первом квартале 2020 года в России выявили около 10 тысяч скам-ресурсов, то есть сайтов, с помощью которых у россиян выманивают деньги. В прошлом году таких ресурсов было в два раза меньше. Кроме того, граждане стали в десять раз чаще переходить на скамерские страницы: число переходов возросло до 15 миллионов.

Как пишут "Известия", скам-ресурсы могут маскироваться под гослотерею, банковский сайт, портал для продажи индивидуальных средств защиты или, например, фейковый ресурс с информацией по COVID-19.

"Скам стал одной из самых популярных схем у онлайн-мошенников, - рассказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина. - Часто, чтобы усыпить бдительность людей, они используют бренды крупных компаний и известных персон. Наиболее привлекательные для злоумышленников категории - банки, пенсионные фонды, селебрити, а также государственные лотереи".

По подсчетам аналитиков, россияне могли бы потерять около трех миллиардов рублей, если бы все 15 миллионов переходов на скам-ресурсы закончились обманом пользователя. Однако многие граждане закрывают фейковые страницы, когда с них требуют оплатить "комиссию" или "закрепительный платеж". Сколько россиян попались на такого рода уловку, не уточняется.

Татьяна Сидорина предположила, что рост атак на россиян через скам-ресурсы связан с пандемией коронавируса: люди стали больше времени проводить в интернете. К тому же от мошенников не требуется особых навыков для создания таких сайтов.

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