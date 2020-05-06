"Мы должны победить врага": Трамп раскрыл причину своей бессоницы

Президент США признался, что не может уснуть по ночам

Президент США Дональд Трамп признался, что не может спать по ночам, думая о погибших от коронавируса американцах.

По его словам, у него развилась бессонница, потому что он постоянно думает о жертвах пандемии. Обращаясь к соотечественникам, потерявшим из-за коронавируса близких, Трамп сказал, что любит их и пообещал одержать победу над COVID-19.

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - заявил президент США (цитата по "Газета.Ru").

В мире число выявленных случаев COVID-19 приближается к 3 миллионам 700 тысячам человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. По последним данным, в США заразились 1 204 479 человек. Погибли 71 010.

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