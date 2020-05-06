ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы должны победить врага": Трамп раскрыл причину своей бессоницы

09:36
  • среда
  • 06 мая 2020

Президент США признался, что не может уснуть по ночам

Президент США Дональд Трамп признался, что не может спать по ночам, думая о погибших от коронавируса американцах.
COVID-19: США закупили еще 100 тысяч похоронных мешков

По его словам, у него развилась бессонница, потому что он постоянно думает о жертвах пандемии. Обращаясь к соотечественникам, потерявшим из-за коронавируса близких, Трамп сказал, что любит их и пообещал одержать победу над COVID-19.

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - заявил президент США (цитата по "Газета.Ru").

В мире число выявленных случаев COVID-19 приближается к 3 миллионам 700 тысячам человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. По последним данным, в США заразились 1 204 479 человек. Погибли 71 010.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Лаборатория в США
Лаборатория в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.