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России предсказали всплеск заболеваемости коронавирусом из-за праздников

09:38
  • среда
  • 06 мая 2020

Это связано с нарушением режима самоизоляции

Россия в ближайшее время не выйдет на плато заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. Для разговоров о плато необходимо отсутствие роста новых случаев в течение нескольких недель.

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По мнению Коновалова, в ближайшие две-три недели Россию наоборот ждет всплеск заболеваемости и по количеству новых случаев страна может войти в пятерку лидеров. Виной всему – нарушение самоизоляции в период майских праздников.

"Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: постепенным  или пиковым.  В майские праздники люди массово нарушают изоляционный режим, поэтому через одну-две недели пойдет очередной всплеск заболеваемости", - сказал эксперт в интервью газете "Известия".

Если люди будут думать, что рано или поздно переболеют все, то заболевание тяжелыми формами будет носить массовый характер, предупредил Коновалов.

По данным на утро 6 мая, в России с начала эпидемии выявлено более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечились почти 20 тысяч инфицированных. 1451 человек скончался.

В России до 11 мая действует режим самоизоляции. Граждане должны оставаться дома и выходить на улицу в исключительных случаях. Строгое соблюдение самоизоляции позволит быстрее остановить распространение коронавируса.

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