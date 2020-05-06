Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги

Всем трудно из-за коронавируса

Минфин России оценил идею раздачи денег россиянам в условиях пандемии коронавируса.

Задача властей заключается в адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается. В первую очередь речь идет о бизнесе и о гражданах, которым не хватает на оплату кредитов и других первоочередных расходов, объяснил глава ведомства Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке", - заявил Силуанов в интервью газете "Ведомости".

Министр напомнил, что власти предоставили малым предприятиям шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам и арендным платежам, а банки выделили беспроцентные кредиты на зарплату в размере МРОТ на каждого сотрудника, пишет издание argumenti.ru.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги просто так. Это может привести к взрыву инфляции и людям будет тяжело что-то купить на деньги в магазине.

"Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы", - сообщила она.

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