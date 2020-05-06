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Депутат МГД назвала героическим труд волонтеров и соцработников во время пандемии коронавируса

10:10
  • среда
  • 06 мая 2020

Нагрузка у них значительно выросла

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Мельникова назвала труд социальных работников столицы в период борьбы с коронавирусом героическим.

"В то время, как большая часть жителей нашего города отдыхает на майских праздниках, работу продолжают те, от кого зависит жизнь, безопасность и благополучие других. Социальные работники находятся на передовой борьбы с коронавирусом - вместе с врачами, медсестрами, санитарами. Соцработники помогают тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые проблемы. Они работают фактически без выходных, заканчивают очень поздно. У них нагрузка выросла в два раза. Я считаю, что это героический поступок у людей, он показывает то, что социальная сфера нужна, и социальные работники - люди с огромным сердцем и ответственностью за всех жителей нашего города", - сказала Мельникова в интервью агентству "Москва".

Депутат отметила, что власти полностью обеспечивают социальных работников всеми средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Часть нагрузки в период пандемии взяли на себя волонтеры. Они выполняют часто нестандартные задания и поручения. Жизнь одиноких, пожилых людей сегодня активно поддерживается соцработниками, отметила Мельникова.

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