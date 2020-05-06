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Трамп передал Путину сообщение

10:00
  • среда
  • 06 мая 2020

Президент США отозвался об идее провести саммит "ядерной пятерки"

Посол США в России Джон Салливан рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину сообщение от американского лидера Дональда Трампа.

"Недавно мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит "ядерной пятерки" - это хорошая идея", - заявил Салливан.

Как пишет "Газета.Ru", в настоящий момент стороны продолжают обсуждать содержание и организационную составляющую саммита "ядерной пятерки" (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай).

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал "ядерную пятерку" провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. Китай, Франция и Великобритания уже поддержали эту идею.

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