Михалкова назвала главных героев эпохи коронавируса

Антигероев ей подсказали поклонники

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова выразила уважение врачам и волонтерам, которые ставят свою жизнь на кон в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Порой они [врачи] рискуют собственными жизнями и здоровьем, чтобы вытащить с того света пациентов. Героями также заслуженно, на мой взгляд, называют волонтеров", - написала Михалкова в Instagram. По ее словам, молодые люди ведут себя ответственно в сложившейся ситуации и не отсиживаются в стороне.

При этом экс-звезда "Уральских пельменей" считает, что каждая монета имеет оборотную сторону. Жизнь соткана из противоречий, и на каждого героя найдется свой антигерой. "Кто они - антигерои нашего времени?" - обратилась к подписчикам Михалкова.

- Люди, выходящие на улицу, - пишут в комментариях.

- Те, кто хайпит на вирусе и пытается наживаться на этом.

- Безответственные люди, которым наплевать на себя и других, которые везде ходят и бродят и плевать они на всех хотели.

Ранее появилась информация о том, что Юлия Михалкова с головой погрузилась в новый роман после ухода из "Уральских пельменей".

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