ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михалкова назвала главных героев эпохи коронавируса

10:14
  • среда
  • 06 мая 2020

Антигероев ей подсказали поклонники

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова выразила уважение врачам и волонтерам, которые ставят свою жизнь на кон в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Путин предложил распространить программы поддержки медиков на волонтеров
Путин назвал помощь волонтеров гражданским героизмом
Депутат МГД назвала героическим труд волонтеров и соцработников во время пандемии коронавируса

"Порой они [врачи] рискуют собственными жизнями и здоровьем, чтобы вытащить с того света пациентов. Героями также заслуженно, на мой взгляд, называют волонтеров", - написала Михалкова в Instagram. По ее словам, молодые люди ведут себя ответственно в сложившейся ситуации и не отсиживаются в стороне. 

При этом экс-звезда "Уральских пельменей" считает, что каждая монета имеет оборотную сторону. Жизнь соткана из противоречий, и на каждого героя найдется свой антигерой. "Кто они - антигерои нашего времени?" - обратилась к подписчикам Михалкова. 

- Люди, выходящие на улицу, - пишут в комментариях. 

- Те, кто хайпит на вирусе и пытается наживаться на этом. 

- Безответственные люди, которым наплевать на себя и других, которые везде ходят и бродят и плевать они на всех хотели.

Ранее появилась информация о том, что Юлия Михалкова с головой погрузилась в новый роман после ухода из "Уральских пельменей". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.