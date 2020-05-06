Московский музей космонавтики запустил проект "Космос, любовь моя"

Первый выпуск выйдет уже 6 мая

Московский Музей космонавтики запустит серию видеоинтервью с космонавтами, учеными и конструкторами. Трансляции будут проходить в рамках проекта "Космос, любовь моя", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Интервью для этого проекта записывались в течение двух лет. И музей еще продолжает работу над ним, цикл будет постепенно пополняться. Главные герои - те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие. Их рассказы - живая история становления отечественной космонавтики", - сказала она.

Беседы продолжительностью около 40 минут будут выходить раз в две недели. Выпуски выложат на официальном сайте Музея космонавтики, на его официальном YouTube-канале, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Первое интервью выйдет уже 6 мая в 19:00. В первом выпуске зрители увидят Героя Советского Союза, летчика-космонавта и доктора технических наук Александра Александрова.

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