Московские врачи за сутки вылечили 588 пациентов от коронавируса

Всего случаев выздоровления в столице – 8 тысяч

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обнародовала новые данные о выздоровевших от коронавируса пациентах в столице.

По ее данным, за прошедшие сутки в Москве поправились 588 человек. Всего случаев выздоровления – 8 тысяч.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458" - сообщила вице-мэр.

Ранее она рассказала, что количество проведенных тестов на коронавирус в Москве достигло миллиона.

Ракова отметила, что количество госпитализаций осталось не прежнем уровне, несмотря на увеличение подтвержденных тестов. Это говорит о том, что в Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий у пациентов.

По данным на 5 мая, в Москве было зарегистрировано 80 115 случаев заболевания COVID-19, из них 5714 за последние сутки.

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