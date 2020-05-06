Леонид Агутин потерял десятки тысяч долларов из-за кризиса

Это произошло 22 года назад

Леонид Агутин рассказал, что из-за кризиса потерял больше 40 тысяч долларов. Произошло это в далеком 1998 году.

По словам певца, сумма скопилась в агентстве авторских прав за пять лет. Но из-за своей занятности он никак не мог их забрать. Когда грянул дефолт, за считанные дни 45 тысяч долларов сначала превратились в 15, а потом и вовсе в пять тысяч.

Агутин признается, что поначалу сильно переживал из-за потери таких огромных денег, пишет Дни.ру. Но потом "расслабился и понял, что было их не так уж много".

"По сравнению с тем, что должно было быть. И просто начал все сначала. Люди теряют такие огромные капиталовложения, а тут моя ерунда — после этого я перестал пугаться", - заявил Леонид Агутин.

Видео: Леонид Агутин. От своего "я" не отказываюсь

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