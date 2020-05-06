В США назвали главную угрозу для собственной безопасности

Одна страна создает Штатам несколько проблем
Конгрессмен Джон Рэтклифф рассказал о главной угрозе для Соединенных Штатов.
По его мнению, главную опасность для страны представляет Китай. И это не только ситцация с коронавирусом, но и вопросы кибербезопасности, пишет Daily Mail. Вашингтон не хочет, чтобы Пекин диктовал свои условия на международном рынке, заявил Рэтклифф.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств того, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом. В свою очередь президент Дональд Трамп обещал выступить с информацией о происхождении COVID-19 "через некоторое время".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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