"Полезно ребенку подышать": в России активизировались нарушители самоизоляции

Эти люди подвергает риску не только себя, но и окружающих

Из-за роста числа заболевших власти Приморья ввели запрет на въезд в один из крупнейших городов региона - Находку. Там усиливают группировку спасателей. Проводят масштабную дезинфекцию. Индекс самоизоляции показывает, что на улицах больших городов - по-прежнему много людей. Врачи призывают граждан к здравомыслию. А власти - усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер.

Инструктаж, проверка индивидуальных средств защиты и очередной наряд полиции отправляется на патрулирование. Парк в Отрадном - один из многих в столице. Искать нарушителей долго не приходится. Они сами выходят навстречу.

- Ваши документы и цель прогулки по парку. - Подышать свежим воздухом. - Выйдя подышать свежим воздухом, вы нарушаете режим самоизоляции. С ребенком тем более вышли. - Полезно для ребенка подышать. - Нет, парки для прогулок закрыты. Сейчас вы разворачиваетесь и идете к своему дому.

Сходить в магазин, что не запрещено, эта женщина тоже решила с ребенком - и это уже серьезный риск для его здоровья. Но за маленьких детей решают родители. А вот вполне себе совершеннолетние молодые люди выходят на прогулку в районе Патриарших прудов. Подоспевшие сотрудники полиции прервали моцион. На всех въездах в столицу - усиленный контроль транспорта.

"Первая категория, на которую обращаем внимание - это автомобили такси, потому что они везут пассажиров. То есть пассажиры могут быть как жители нашего города, так и въезжающие", - сказал инспектор отдельного батальона ДПС Северного округа Москвы Алексей Павлов.

Затруднений в движении нет. Инспекторы четко находят в потоке машины, требующие повышенного внимания. А сами водители относятся к этим мерам с пониманием.

- Отлично! Я как врач, и у меня жена врач, хотим выразить благодарность этим людям, что проводят такие мероприятия. Оставайтесь дома, без надобности не выходите. Вы не представляете, что сейчас творится. Это не миф - это реальность. Будьте здоровы!

В Санкт-Петербурге полиция после изучения материалов задержала двух молодых людей, которые сначала весело жарили шашлыки на Сенной площади, а потом не менее восторженно якобы извинялись за свое шоу. Вот только впечатлить не удалось ни пользователей Сети, ни стражей порядка. Административные дела в отношении кулинаров, которые оказались жителями Новгородской области, возбуждены сразу по трем статьям: мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и проведение массового мероприятия в период действия ограничительных мер.

Массовое мероприятие в Уфе никто специально не планировал, но оно случилось, когда жители решили отправиться на свои дачи на другой берег реки. Паром пока не работает, до окончания половодья, а маломерные суда с наплывом желающих пересечь водную преграду не справились. Как не отследили ситуацию и местные власти, ни о какой социальной дистанции и средствах защиты в толпе нет даже и речи.

Тем, кто соблюдает самоизоляцию, особенно пожилым людям, по всей стране оказывают помощь волонтеры и просто неравнодушные граждане. Жительница села Еловое Красноярского края передала нуждающимся 10 мешков картошки. А о медиках, которые ведут борьбу с коронавирусом, решила позаботиться 98-летняя ветеран войны Зинаида Корнева. "Мы вместе с вами победили в 1945 году фашизм. А сейчас вместе боремся с этим вирусом", - сказал она.

В интернете у бабушки Зины, как ее называют в Сети, свой канал, где она рассказывает о войне. За короткое время тысячи подписчиков по призыву автора собрали почти два миллиона рублей для помощи врачам.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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