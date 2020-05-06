Москва наращивает выпуск средств индивидуальной защиты от COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин оценил работу завода "Нетканика"

В Москве провели более миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Ранняя диагностика позволяет эффективно лечить болезнь. А промышленные предприятия столицы увеличили объёмы производства средств защиты. На заводе, где выпускают нетканый материал для медицинских масок, побывали накануне мэр Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как и многие жизненно важные предприятия, завод во время пандемии не только не прекратил свою работу, но и наращивает объёмы. Именно здесь начинается производство самой необходимой сегодня продукции - средств индивидуальной защиты. На линии изготавливают нетканое полотно. Ежедневно из него шьют примерно 12,5 миллиона медицинских масок.

Сырье для медицины на заводе "Нетканика" раньше составляло лишь треть от всего объема продукции. Сегодня это основная отрасль производства. Здесь изготавливают материалы для пошива защитных костюмов и масок. Причем, в том, что они действительно защищают, здесь не дают усомниться. Материал для масок состоит из нескольких слоев, посередине - тот самый необходимый фильтр, способный удерживать микрочастицы. А чтобы каждая маска и костюм реально работали, здесь проводят специальный тест.

"Это процесс автоматизированный. Он выявляет, какие отклонения, по какому параметру в самом материале, в ленте материала обнаружила система. Дальше этот сигнал передается сюда и здесь возможно происходит отбраковка. Как вы видите, роллы с некондиционным материалом, они откладываются в сторону, а роллы, которые соответствуют по качеству техническим условиям, по которому мы выпускаем продукцию, они направляются по конвейеру", - рассказал Дмитрий Варшавер, заместитель генерального директора по развитию компании "Нетканика".

Дальше сырье идет на пошив масок и костюмов. Причем не только в Москве, но и по регионам страны. Чтобы обеспечить всех, завод в 3 раза увеличил выпуск материалов, в том числе и за счет перепрофилирования производства. Работу завода оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все, что касается медицины: производство лекарственных препаратов, средств санитарной защиты, все это работает на максимуме. Предприятие "Нетканика" переключило 100% своих мощностей, увеличило мощности до предела, работает только на средства индивидуальной защиты, на медицину. Это позволило поставлять в месяц объема материалов на 68 миллионов масок, на производство медицинских масок в Москве. Московские предприятия, в свою очередь, производят около миллиона масок в сутки, остальные материалы идут на другие предприятия, поставляются в другие регионы", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Государственный заказ здесь выполнен, считают и в Министерстве промышленности страны. Масок должно хватить на всех. Теперь отдельно надо подумать, во что переодевать врачей и добровольцев, которые ежедневно выходят на борьбу с коронавирусом.

"У нас сегодня важнейшая задача, помимо масок, я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние 2 месяца ситуации. Но сегодня важны еще костюмы для инфекционистов", - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Перекрыть потребность в костюмах обещают в ближайшее время. Коллектив предприятия уже отмечен наградами за работу. Но горячая трудовая пора еще впереди: в этом месяце здесь планируют еще больше увеличить производство нетканых материалов для изготовления средств индивидуальной защиты.

Елена Сахно, Дмитрий Иванов, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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