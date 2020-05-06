Снявший маску перед детьми Макрон поплатился за свое поведение

В интернете безответственный жест президента Франции вызвал бурю негодования

По последним данным, почти 3 миллиона 700 тысяч жителей планеты инфицированы коронавирусом. 257 тысяч человек скончались. На второе место в мире по показателю смертности вышла Великобритания. Эксперты ВОЗ теперь сомневаются, что инфекция попала в Старый Свет только в этом году. Из Франции пришла новость, которая опровергает эту версию.

Сначала думал, что это просто грипп. Но с каждым днем, вспоминает Аммируш Хаммар, ему становилось настолько хуже, что пришлось обратиться к медикам.

"В 5 часов утра я проснулся и поехал прямиком в больницу. Сказал врачам: "Немедленно вызовите доктора, у меня болит грудь, я не могу дышать. Здесь что-то не так", - рассказал Амируш Хаммар.

Что не так - выяснилось гораздо позже. В декабре 2019 года Франция, как и весь остальной мир, еще толком и не знала, что такое COVID-19. Хаммару поставили диагноз “пневмония”. Но теперь решили сделать повторные тесты.

"Мне сказали, что я со стопроцентной вероятностью переболел коронавирусом. Я был в шоке", - заявил Хаммар.

Оказалось, коронавирусом еще в декабре переболела вся семья мужчины. При этом Аммируш не выезжал заграницу, не контактировал с иностранцами. И откуда болезнь - непонятно. Единственное предположение медиков, переносчиком могла стать супруга мужчины. Она работает в супермаркете неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голль.

Сколько еще таких случаев - неизвестно. Ведь часто больные вообще не имеют никаких симптомов. И если сейчас сдержать распространение вируса помогает карантин, то что будет после его смягчения?

А начнется оно уже на следующей неделе. Первым делом во Франции снова откроют школы. Ученикам, конечно, предписано носить маски. И держать дистанцию в метр. Но как уследить за детьми, если сами взрослые не всегда соблюдают правила. Вот Эммануэль Макрон, например, снял свою маску во время встречи с детьми (см. видео). "Я снял маску на 2 секунды, чтобы вы могли понять кто это", - оправдался он за свое поведение. В интернете безответственный жест президента уже вызвал бурю негодования.

Тревогу бьют и руководители муниципалитетов. Газета La Tribune публикует письмо мэров столичного региона Иль-де-Франс. Если коротко: за ваше поспешное решение мы ответственность нести не будем.

"Ничего не было не сделано с точки зрения дополнительных мер поддержки. Вот скажите мне: сколько человек персонала должно присутствовать в каждом классе начальной школы, чтобы гарантировать соблюдение детьми санитарных норм?" – говорит мэр города Сольс-сюр-Рон Анри Фоке.

"Нам нужны четкие правила. Мэры готовы действовать. Но надо понять как. Нельзя идти на ощупь в таком вопросе", - убежден мэр города Ньевр Жан Пьер Шато.

Муниципалитеты просят президента отложить открытие школ. Однако власти торопят. Ведь это значит, что у родителей учеников будет возможность вернуться на работу. Впрочем, многие французы хоть и рады скорым послаблениям в карантинном режиме, теперь задаются вопросом: а может лучше еще посидеть дома? Тем более, что Франция по-прежнему в числе стран с наиболее высоким числом заболевших. В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся более 3 тысяч человек.

Но Пятая Республика все же готовится к снятию ряда ограничений. Второй этап карантина начнется 11 мая и продлится как минимум до июня. Только потом власти будут решать: открывать ли рестораны, музеи, театры. Отменять ли ограничения на передвижения по стране. И по Европе в целом. Сейчас статистика позволяет надеяться. Но французов уже предупредили: летний отпуск - и особенно вояж в дальние страны - пока лучше даже не планировать.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра". Франция, Париж.

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