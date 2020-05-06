Facebook удалила сеть "связанных с Россией" аккаунтов

Доказательств соцсеть не привела

Эксперты-политологи в очередной раз уличили администрацию соцсети Facebook в двойных стандартах и в преследовании интересов властей США.

Накануне социальная сеть удалила целую группу российских аккаунтов. Пользователей обвинили в сотрудничестве с медиа-организациями, которые действуют в Крыму. Никаких доказательств не предоставили. Кроме того, уже несколько лет Facebook отказывается выполнить требования российского законодательства и перенести серверы с персональными данными наших соотечественников на территорию России. На ситуацию не повлияло даже увеличение штрафа.

"С 15-го года они должны были перенести серверы с нашими данными, данными пользователей из России, и хранить их на территории России, что вполне законно обосновано, потому что огромное количество утечек персональных данных позволяет себе Facebook. Четыре года подряд он это не исполняет. Значит, выписан штраф, который, ну грубо так сказать 50 с копейками тысяч долларов. Да? То есть в Европе 500 миллионов, а здесь - 50 тысяч. Платить всё равно не хотят, штрафы не оплачены, а данные не перенесены", - возмущается журналист, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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