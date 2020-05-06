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НОВОСТИ

В России появились онлайн-занятия физкультурой для онкобольных

12:01
  • среда
  • 06 мая 2020

Проект запустила одна из финалисток конкурса "Лидеры России"

Программы реабилитации и постоянная связь с врачом – теперь это доступно в условиях самоизоляции. В России появились онлайн-занятия лечебной физкультурой для онкобольных.

Они рассчитаны прежде всего на тех, кто сейчас не может выйти из дома и приехать в медицинский центр. К каждому пациенту - индивидуальный подход. Кроме того, у участников есть возможность просто общаться друг с другом. Проект запустила одна из финалисток конкурса "Лидеры России".

"Санатории и реабилитационные центры сейчас не могут предоставить свои услуги по реабилитации пациентов, в том числе онкологических. Для таких пациентов очень важно в первую очередь физическая активность, которая приводит к улучшению общего самочувствия, к улучшению качества жизни", - рассказал о проекте Ильмира Гильмутдинова, финалист конкурса "Лидеры России", кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России.

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