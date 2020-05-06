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В Балтийском море обследуют затонувший эсминец времен ВОВ

12:07
  • среда
  • 06 мая 2020

Водолазы поднимут со дна десятки артефактов

Немецкий эсминец времен Великой Отечественной войны обнаружили в Балтийском море исследователи Русского географического общества. Он был уничтожен советскими торпедными катерами летом 1944 года. Свет на те события прольют десятки артефактов, которые водолазам предстоит поднять со дна моря.

Водолазы максимально сосредоточены перед погружением. И дело не в том, что температура воды в Балтийском море - всего два градуса. Им предстоит увидеть не просто затонувший корабль, а настоящую братскую могилу.

У острова Нерва, в 20 километрах от Большой земли, на глубине 50 с лишним метров лежит немецкий эсминец. "Т-31" - огромный боевой корабль, длиной больше ста метров и водоизмещением почти 2 тысячи тонн. Его обнаружили в прошлом сезоне поисковики Русского географического общества. Теперь, с наступлением весны, начались первые исследовательские работы.

Основная задача — сфотографировать корабль и поднять со дна артефакты которые могут представлять интерес для музеев и науки.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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