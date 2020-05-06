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К флешмобу "Песни Победы" присоединились за рубежом

14:54
  • среда
  • 06 мая 2020

Наиболее популярны советские композиции

Самые известные мелодии военных лет в эти дни звучат без преувеличения по всему миру. В интернете проходит флешмоб под названием "Песни Победы", передает "ТВ Центр".

Трогательные мотивы, напоминающие о тяготах войны и радости от её завершения, исполняют профессионалы и любители из разных стран. Видео выкладывают в социальные сети.

Наиболее популярны советские композиции, но зарубежные участники представляют зрителю и национальные песни военной тематики. Поют даже коллективно. В условиях самоизоляции музыканты записывают партии каждый у себя дома.

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