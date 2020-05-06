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"Потеря волос и холодные конечности": дочь Толкалиной рассказала об ужасах голодания

10:52
  • среда
  • 06 мая 2020

Голод - плохой способ похудеть

19-летняя Мария, дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, предостерегла поклонников от экстремальных способов похудения. Сама девушка сбросила 30 килограммов благодаря спорту, йоге и правильному питанию. 
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Мария рассказала, что ей часто пишут сторонники голодания. По их мнению, диета и физические нагрузки - это слишком медленный способ избавиться от лишнего веса. Неделя голодания, говорят они, эффективнее нескольких месяцев тренировок и диеты. 

Дочь Кончаловского и Толкалиной с этим категорически не согласна. Однажды она тоже попробовала отказаться от еды. Через месяц после голодания потерянные килограммы вернулись с лихвой, к тому же у нее исчезли мышцы и начались приступы мигрени. 

"У меня болела голова так, что я думать не могла! - написала девушка в Instagram. - Одно лишь сильное сокращение количества калорий приводит к потере волос, истончению кожи и холодным конечностям. Длительное голодание может довести человека до натурального авитаминоза!"

Мария заявила, что голод - это наихудший способ похудеть, он портит здоровье и провоцирует возникновение пищевой зависимости. "Прийти в форму и остаться в ней можно только через любовь к себе!" - уверена она. 

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский состояли в гражданском браке. Они расстались спустя 20 лет совместной жизни. Сейчас Кончаловский живет с юристом Марией Леоновой, подарившей ему сына Тимура. Толкалина встречается с композитором Саймоном Бассом, который живет в Лондоне. 

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