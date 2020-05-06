Россия поднялась на пятое место по числу случаев COVID-19

Наша страна обогнала Германию

Россия заняла пятую строчку рейтинга стран по числу официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Наша страна обогнала Германию (164 807 случаев на утро 6 мая по данным института Роберта Коха), пишет ТАСС. Первое место по количеству зараженных занимают США. Далее идут Испания, Италия и Великобритания.

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом достигло 165 929 случаев. Скончались 1 537 человек.

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